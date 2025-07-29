Siverek'te Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü

Siverek'te Otomobil Yayaya Çarptı: 1 Ölü
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, seyir halindeki otomobilin çarptığı 41 yaşındaki yaya, hastanede hayatını kaybetti. Sürücü gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde seyir halindeki otomobilin çarptığı yaya, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Y.Ç. idaresindeki 35 CBV 369 plakalı otomobil, Bediüzzaman Said Nursi Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Feryat Akkoç'a (41) çarptı. Çarpmanın etkisiyle Akkoç ağır yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, 112 Acil Sağlık ekiplerince Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü Y.Ç., ifadesi alınmak üzere Siverek İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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