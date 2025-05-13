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Siverek'te Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı

Siverek'te Öğretmen Servisleri Kaza Yaptı: 28 Yaralı
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde iki öğretmen servisi çarpıştı, 28 kişi yaralandı. Olayda yaralananlar Siverek Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Siverek'te öğretmen servisleri kaza yaptı: 28 yaralı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 2 öğretmen servisi kaza yaptı, 28 kişi yaralandı.

Kaza, Siverek Karacadağ karayolu 7'nci kilometresinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre M.S. yönetimindeki 63 N 3657 plakalı öğretmen servisi, yola çıkan eşeğe çarpmamak için durduğu sırada, arkadan seyreden B.C. idaresindeki 63 S 6325 plakalı başka bir öğretmen servisi, duran minibüse arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 28 kişi Siverek Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza yapan öğretmenlerin Faydalı ve Erkonağı okullarında görev yaptıkları ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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