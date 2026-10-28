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Siverek'te öğrenciler 29 Ekim koreografisiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

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Siverek'te öğrenciler 29 Ekim koreografisiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı Haber Videosunu İzle
Siverek'te öğrenciler 29 Ekim koreografisiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı
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Siverek'te Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü etkinliğinde Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri koreografiyle '29 Ekim' yazısını oluşturdu. Ardından Türk bayrağı açıldı; etkinlik 103. yıl dönümü kutlamalarına katkı sundu.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.

Siverek Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan koreografi gösterisinde, öğrenciler bir araya gelerek "29 Ekim" yazısını oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yansıtan gösterinin ardından Türk bayrağı açıldı.

Öğrencilerin sergilediği gösteri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamalarına anlamlı bir katkı sunarken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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