Siverek'te öğrenciler 29 Ekim koreografisiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı

Siverek'te öğrenciler 29 Ekim koreografisiyle Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Siverek'te Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü etkinliğinde Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri koreografiyle '29 Ekim' yazısını oluşturdu. Ardından Türk bayrağı açıldı; etkinlik 103. yıl dönümü kutlamalarına katkı sundu.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, Cumhuriyet'in ilanının yıl dönümü dolayısıyla anlamlı bir etkinlik gerçekleştirildi.
Siverek Abdülkadir Karahan Fen Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan koreografi gösterisinde, öğrenciler bir araya gelerek "29 Ekim" yazısını oluşturdu. Cumhuriyet Bayramı'nın coşkusunu yansıtan gösterinin ardından Türk bayrağı açıldı.
Öğrencilerin sergilediği gösteri, Cumhuriyet'in 103. yıl dönümü kutlamalarına anlamlı bir katkı sunarken, birlik ve beraberlik mesajı verdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı