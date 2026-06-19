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Mercimek hasadında çalışan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu

Mercimek hasadında çalışan işçiler gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastanelik oldu
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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek hasadında çalışan 6 işçi, yedikleri yemek sonrası rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde mercimek hasadında çalışan 6 işçi, yedikleri yemekten sonra rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı.

Olay, ilçeye bağlı Uzunziyeret Mahallesi kırsalında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, tarlada mercimek hasadında çalışan işçiler yemek yedikten kısa süre sonra mide bulantısı, kusma ve baş dönmesi şikayetleri yaşamaya başladı.

İşçilerin rahatsızlanması üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan A.K. (62), M.K. (34), C.A. (16), A.A. (39), V.K. (30) ve M.A. (14), ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan işçilerin gıda zehirlenmesi şüphesiyle gözlem altında tutulduğu öğrenildi. Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen işçilerin tedavilerinin sürdüğü bildirildi.

Olayla ilgili inceleme başlatılırken, işçilerin tükettiği yemeklerden numune alınarak laboratuvara gönderildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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