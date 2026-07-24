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Siverek'te tarım işçisi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı

Siverek'te tarım işçisi minibüsü şarampole düştü: 4 yaralı
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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün şarampole düşmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, sabaha karşı saat 04.00 sıralarında Adıyaman'ın Kahta ile Şanlıurfa'nın Siverek ilçeleri arasındaki Fırat Nehri üzerindeki Nissibi Köprüsü yakınlarında yaşandı. Tarlada çalışmaya giden işçileri taşıyan R.A.'nın (45) kullandığı 63 S 6103 plakalı minibüs, iddiaya göre sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole düştü. Kaza nedeniyle bölgeye çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada 4 kişi yaralandı

Kazada yaralanan R.F. (66), M.K. (79), M.K. (19) ve R.F. (54) ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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