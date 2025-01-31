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Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli akraba aileler arasında adliye önünde çıkan kavgada 16 kişi yaralandı, 15 kişi gözaltına alındı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde husumetli olan akraba aileler arasında adliye önünde çıkan kavgada 16 kişi yaralanırken, 15 kişi gözaltına alındı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Yığınot köyünde yaşayan akraba aileler arasında daha önce meydana gelen bir kavganın ardından başladı. Edinilen bilgilere göre, E.İ. (56) hakkındaki şikayet üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı.

16 KİŞİ YARALANDI 15 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

E.İ. adliyeye sevk edildiği sırada adliye bahçesinde karşılaşan iki taraf arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma, tekme tokatlı kavgaya dönüştü. Çevredeki güvenlik güçlerinin müdahalesiyle taraflar ayrılırken, olayda 16 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karıştığı tespit edilen 15 kişiyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Siverek'te aileler arasında kavga çıktı: 16 yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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Yorumlar (2)

Haber YorumlarıMurat Celik:

4 günlük dünya Allah akıl fikir versin neyi paylaşamadınız

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Haber YorumlarıSavas Ozturk:

Akp türkiyesi

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