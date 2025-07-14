Siverek'te Aileler Arasında Silahlı Kavga: 1 Ölü, 6 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde Nisan ayında 1 kişinin hayatını kaybettiği, 6 kişinin ise yaralandığı aileler arasındaki silahlı ve taşlı kavganın görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, Siverek ilçesine bağlı Karacadağ Aşağıkarabahçe Kırsal Mahallesi'nde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, iki akraba aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kısa sürede taş, sopa ve silahların kullanıldığı kavgaya dönüştü.

Kavga sırasında İ.K. hayatını kaybederken 6 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olayın ardından jandarma ekipleri çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.

Olay anına ait cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, aralarında kadınların da bulunduğu iki grubun taş ve sopalarla birbirlerine saldırdığı görülüyor. Görüntülerde ayrıca silah sesleri duyulurken, kursun isabet eden bir kişinin montunu çıkardığı ve insanların çevresinde toplandığı görülüyor.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA