Siverek'te 5 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.
Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.K. isimli şahsın Siverek ilçesinde bulunduğu tespit edildi.
Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince gerçekleştirilen operasyon sonucunda yakalanan hükümlü, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.
Olayla ilgili işlemler sürüyor. - ŞANLIURFA