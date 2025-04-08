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Siverek'te 13 Büyükbaş Hayvan Çalan Hırsızlık Şüphelisi Yakalandı

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Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 büyükbaş hayvan çalan bir hırsızlık şüphelisi, köylülerin dikkati sayesinde yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, çalınan hayvanların bulunduğu bölgede tespit edildiği belirtildi.

Siverek'te 13 büyükbaş hayvan çalan hırsızlık şüphelisi yakalandı

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde 13 büyükbaş hayvan çalan hırsızlık şüphelisi başka bir köyde köylülerin dikkati sayesinde yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, Siverek'e bağlı Ergen Mahallesi'nde V.K.'ye ait 13 büyükbaş hayvan, gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce çalındı. Sabah saatlerinde hayvanlarının kaybolduğunu fark eden vatandaş, durumu jandarma ve çevredeki köylere bildirdi. Çalınan hayvanlar, aynı ilçedeki Ertem Mahallesi yakınlarında görüldü. Durumdan şüphelenen köylüler, hayvanları ve şüpheli M.Ş.'yi durdurarak jandarmaya haber verdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, hırsızlık şüphelisini gözaltına alırken, hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEVLÜT BAYRAKTAR - 3.Sayfa
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