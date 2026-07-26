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10 Yıl Hapisli Uyuşturucu Hükümlüsü Siverek'te Yakalandı

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Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü, jandarma ekiplerince yakalandı.

Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapma veya Sağlama" suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.K.'nin Siverek ilçesinde olduğu tespit edildi.

Siverek İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla yakalanan hükümlü, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alındı.

Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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