Sivas'taki otobüs kazasında yaralı sayısı 10'a yükseldi

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralananların sayısı 10'a yükseldi

SİVAS - Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında yaralananların sayısı 10'a yükseldi.

Edinilen bilgiye göre kaza Kayseri-Malatya kara yolu, Sivas'ın Gürün ilçesi geçişi, Suçatı mevkiinde meydana geldi. Kazada Bursa'dan gelip Muş ili istikametine gitmekte olan gitmekte olan O.A. sevk ve idaresindeki 16 YC 506 plakalı özel yolcu otobüsü, yoğun yağmur ve yolun kaygan oluşu nedeniyle kayarak devrildi. Arıcın sünücüsü O.A., yardımcı sürücü İ.K. ve bir cenazeye katılmak için Muş'a giden yolculardan B.Y., H.Y., M.S.Y.,H.Y., A.Y., A.Y., B.Y. ve G.Y., yaralandı. Yararılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.