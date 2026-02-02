Kaza böyle geliyorum dedi

Sivas'ta 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasına ilişkin yeni bir video ortaya çıktı. Kazaya karışan otobüs sürücüsünün seyir halindeyken uzun süre cep telefonu ekrarına baktığı görüldü.

Sivas'ta bir yolcu otobüsü, iki tır ve bir otomobilin karıştığı trafik kazasında 7 kişi yaralanmış, yaralılar tedavi altına alınmıştı. 29 Ocak'ta meydana gelen zincirlemeye kazaya ilişkin bir video ortaya çıktı. Kazadan kısa süre önce çekildiği iddia edilen videoda yolcu otobüsü sürücüsünün cep telefonu ile ilgilendiği anlar yer aldı. Cep telefonu ile uğraşan sürücü, bir yandan da çay içti. Sürücünün cep telefonu ile ilgilendiği anlar, araç içerisindeki bir yolcu tarafından saniye saniye kaydedildi. - SİVAS