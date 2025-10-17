Sivas'ta Yangın: 2 Ev ve 2 Samanlık Küle Döndü

Sivas'ın İmranlı ilçesinde çıkan yangında 2 ev ve 2 samanlık küle döndü.

Edinilen bilgilere göre; gece saatlerinde İmranlı'ya bağlı Darıseki köyünde alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İlçeye 41 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan ekipler, yangını kontrol altına aldı. Yangında 2 ev ve 2 samanlık kullanılamaz hale geldi. Can kaybı ya da yaralanan olmazken yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS