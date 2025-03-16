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Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu

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Sivas'ın Danışment Gazi Mahallesi'nde, yabancı uyruklu çoban ahırda hareketsiz halde bulundu. Sağlık ekipleri yaptığı incelemede çobanın öldüğünü tespit etti.

Sivas'ın Danışment Gazi Mahallesi Hızmalı Caddesi üzerinde bulunan ahırlar bölgesinde meydana gelen olayda; komşuları, öğle saatlerine kadar göremedikleri yabancı uyruklu çoban İkramjan Hojambardiyev'i aramak için sorumlu olduğu ahıra girdiler. Hojambardiyev'in hareketsiz olarak yerde yattığını gören komşuları, durumu 112'ye bildirdiler. Olay yerine giden sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede Hojambardiyev'in öldüğünü tespit etti.

KESİN ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Olay yerine polis ekipleri de sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri ahırda çalışma yaptı. Çobanın vücudunda herhangi bir darp veya yara izine rastlanılmadı. Hojambardiyev'in inek sağarken kalp krizi geçirmiş olabileceği düşünülüyor. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Hojambardiyev'in cesedi otopsi yapılmak üzere Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Sivas'ta yabancı uyruklu çoban ahırda ölü bulundu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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