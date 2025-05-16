Sivas'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı

Sivas'ta Uyuşturucu Ticareti Operasyonu: 8 Kişi Tutuklandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı, bunlardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonda çeşitli uyuşturucu maddeler ve silahlar ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü, aileleri narkotik maddelere karşı bilinçli olmaya çağırdı.

Sivas'ta uyuşturucu ticaretine yönelik yapılan operasyonda 8 kişi tutuklandı

SİVAS - Sivas'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alının 15 kişiden 8'i çıkartıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Uyuşturucu madde ticareti yapma, kullanma ve madde kullanımını sosyal medya aracılığıyla özendiren şahıslara yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi. 1 şahıs Gaziantep'te olmak üzere toplamda 15 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 25,81 gram metamfetamin, 81 miligram sentetik kannobinoid, 2,28 gr esrar, 193 kullanımlık kağıda emdirilmiş vaziyette sentetik kannobinoid maddesi, 212 adet sentetik ecza, 2 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ile 2 adet kurusıkı tabanca ve 21 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Operasyon kapsamında yakalanan 15 şahıstan 8'i adli mercilere sevk ettirildi. 8 şahıs tutuklanarak Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. İl Emniyet Müdürlüğü'nce konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada," Siz değerli anne ve babaların, ailelerin narkotik maddeler konusunda bilinçli olmalarını, çocuklarımıza ve gençlerimize sahip çıkmalarını istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla sunulur" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ENNUR ŞAHİN - 3.Sayfa
'Dağ başında soğuk varmış' türküsüyle ünlenen çocuğun son hali

İşte bir dönem tüm Türkiye'nin konuştuğu çocuğun son hali
Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı

Fenerbahçe'nin seçim tarihi taraftarları çileden çıkardı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı

Zehra Güneş'in sarayı! Her detayı ağızları açık bıraktı
Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı

Zincir marketten alınan paketten mavi süt çıktı
Çin'den tehlikeli hamle: Batı'ya sattığı güneş panellerine gizli 'Öldürme Düğmesi' yerleştirdi

Çin, Batı'ya sattığı güneş panellerine "Öldürme Düğmesi" yerleştirdi
MSB'den DEM Partili Bakırhan'ın korucuları hedef alan sözlerine yanıt

MSB'den koruculara yeni iş öneren DEM Partili Bakırhan'a sert yanıt
Simge Sağın'ın en zor günü! Ablası Nilay Sağın son yolculuğuna uğurlanıyor

Ünlü sanatçının acı günü! Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu
Kerem Aktürkoğlu'ndan TFF'ye olay tepki

Kerem'den TFF'ye eşi benzeri görülmemiş tepki
Hint dağcı Everest Dağı'nın zirvesinde hayatını kaybetti

Dünyanın en yüksek noktasında ölü bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.