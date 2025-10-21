Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonunda 4 Tacir Tutuklandı

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 uyuşturucu taciri tutuklandı.

Sivas'ta Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından 'Narkotik Suçlarla mücadele çalışmaları' çerçevesinde düzenlenen operasyonda 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheli şahısların üzerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda; bin 82 sentetik ecza hap, 1 hassas terazi ve 1 ruhsatsız yivsiz tüfek ele geçirildi. Olayla ilgili 1 şahıs hakkında 'Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma' suçu kapsamında işlem yapılarak Şube Müdürlüğünce serbest bırakıldı. 4 şahıs ise 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti ve Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Alma, Kabul Etme veya Bulundurma' suçlamasıyla çıkarıldıkları mahkemede suçlu bulundu ve tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS