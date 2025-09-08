Haberler

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi

Sivas'ta Uyuşturucu Operasyonu: Çok Sayıda Uyuşturucu ve Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 5 bin kullanımlık sentetik kannabinoid, 2 adet extacy hap, 1 adet ruhsatsız tabanca ve 1 adet kök kenevir ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında adli işlemler başlatıldı.

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında bol miktarda uyuşturucu maddenin yanı sıra, 1 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Divriği İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Divriği İstihbarat Grup Amirliğince Divriği Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik suçlarla mücadele kapsamında müşterek operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda, tek parça halinde 5 bin kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet extacy hap ve 1 adet de kök kenevir ele geçirildi. Yakalanan şahıslar hakkında TCK 188. madde kapsamında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunun yanı sıra TCK 191. madde kapsamında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın alma, kabul etme veya bulundurma' ile 2313 Sayılı kanun maddesi gereğince 'uyuşturucu madde murakabesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından adli işlemler başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İşte Türk polisinin merhameti! Meslektaşlarını şehit eden saldırganı linçten kurtardı

İşte Türk polisinin merhameti! Saldırganı linçten böyle kurtardılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti

Kriz onları da vurdu! Türkiye'nin 3 büyük devi iflas etti
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.