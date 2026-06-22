Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı, bol miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi

Sivas'ta narkotik ekiplerince düzenlenen operasyonda sentetik ecza, metamfetamin ve sentetik kannabinoid ele geçirilirken, gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen müşterek çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptıkları düşünülen 7 şüpheli yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde, eşyalarında ve araçlarında yapılan adli aramalarda; 22 kutu içerisinde bin 297 sentetik ecza hap, 3 parça halinde toplam daralı ağırlığı 58.29 gram metamfetamin maddesi, 2 parça halinde 36 kullanımlık kağıda emdirilmiş sentetik kannabinoid ve 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ele geçirildi.

Olayla ilgili 7 şüpheli hakkında ilgili maddelerden işlem yapıldı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı