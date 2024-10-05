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Sivas'ta Traktör Freni Boşaldı, Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Traktör Freni Boşaldı, Sürücü Yaralandı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde bir traktör frenin boşalması sonucu devrildi. Yaralanan sürücü hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde bir traktör, frenin boşalması sonucu yoldan çıkarak devrildi. Sürücü yaralanırken traktör dökülen arpaya gömüldü.

Edinilen bilgilere göre kaza Gürün ilçesi Suçatı Mahallesinde meydana geldi. K.U. (45) idaresindeki 58 APP 787 plakalı Landini marka traktörün freni boşaldı. Bir süre ilerleyen traktör, yol kenarında bulunan bahçeye uçtu. Traktör, römorktan dökülen arpaya saplanarak durabildi. Kazada traktörün sürücü K.U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerin sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı sürücü, orada yapılan ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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