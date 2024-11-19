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Sivas'ta Trafik Kazası: İki Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: İki Yaralı
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Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı. Kayseri-Malatya Karayolu'nda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında biri ağır iki kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Kayseri- Malatya Karayolu ilçe çıkışı yakınlarında meydana geldi. H.S. idaresindeki 16 LEY 03 plakalı Volkswagen marka transporter minibüs yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi aydınlatma direğine çarptı. Kazada sürücü ile yolcu K.K. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan yolcu hastanede yapılan müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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