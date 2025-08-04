Sivas'ta Trafik Kazası: Fiat Hurdaya Döndü, Sürücü Yaralandı

Sivas'ta Trafik Kazası: Fiat Hurdaya Döndü, Sürücü Yaralandı
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Sivas-Ankara karayolunda meydana gelen trafik kazasında, iki araç çarpıştı. Fiat marka otomobil hurdaya dönerken, sürücüsü yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta aynı istikamette seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Fiat marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Hamide Millet Bahçesi önünde meydana geldi. İ.G. idaresindeki 58 ABB 978 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki A.Ç. idaresindeki 58 ACA 297 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fiat marka otomobil hurdaya dönerken, sürücü A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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