Sivas'ta Trafik Kazası: Fiat Hurdaya Döndü, Sürücü Yaralandı

Sivas'ta aynı istikamette seyir halinde olan iki araç çarpıştı. Fiat marka otomobilin hurdaya döndüğü kazada sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Ankara karayolu Hamide Millet Bahçesi önünde meydana geldi. İ.G. idaresindeki 58 ABB 978 plakalı hafif ticari araç, aynı istikamette seyir halindeki A.Ç. idaresindeki 58 ACA 297 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle Fiat marka otomobil hurdaya dönerken, sürücü A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Sivas Numune Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS