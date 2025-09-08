Haberler

Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Gürün ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada M.Ç. ve A.Ç. yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri yaralılara müdahale etti.

Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas'ın Gürün ilçesinde meydana geldi. Gürün istikametinden Sivas istikametine seyir halinde olan M.Ç. yönetimindeki 06 EC 2236 plakalı otomobil, Gürün'e bağlı Karaören köyü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Takla atarak duran otomobil sürücüsünün yanı sıra araçta bulunan A.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Gürsel Tekin: Artık tahammül sınırlarımı zorlayan herkesi üzebilirim

Gürsel Tekin'den son dakika resti: AK Parti'nin kucağına oturduğum...
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tüm şehir onu bekliyor! Andre Onana perşembe günü Trabzon'da

Tüm şehir onu bekliyor! İşte Onana'nın Türkiye'ye geleceği tarih
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.