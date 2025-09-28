Haberler

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 3 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, üç kişi yaralandı. Kızılırmak Mahallesi'nde iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan olayda, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Sivas'ta iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Kızılırmak Mahallesi Sultanşehir Bulvarı'da meydana geldi. Sivas-Erzincan kara yolunda aynı istikamette seyir halindeki S.G. idaresindeki 07 BJA 029 plakalı Opel marka otomobil ile D.M. yönetimindeki 58 TK 133 plakalı Opel marka otomobil çarpıştı. Çarpışma sonrası sürüklenerek bariyere çarpan S.G. idaresindeki otomobilde bulunan Salih Polat hayatını kaybederken sürücü, F.P. ve M.P. yaralandı. Diğer otomobil sürücüsü, kazayı yara alamadan atlattı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere sevk edildi. Kazada hayatını kaybeden Salih Polat'ın cenazesi, Olay Yeri İnceleme ekiplerinin çalışması sonrası morga kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trump: Bugün Erdoğan ile olanları duyduğunuzda gerçekten çok etkileneceksiniz

"Bugün Erdoğan ile olanları duyunca çok etkileneceksiniz"
Trump'ın Erdoğan'a yaptığı 'yakıt' çağrısı sonrası Rusya'dan art arda açıklamalar

Trump'ın talebi sonrası Rusya'dan peş peşe Türkiye açıklaması
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Doğalgaz faturası şoku! Gelen ücret dudak uçuklattı

Doğal gaz faturasını gören aile neye uğradığını şaşırdı
Erdoğan, 'Savaştan büyük tehdit' diye uyarmıştı! 30 yıl sonrası için korkunç senaryo

Erdoğan "Savaştan kötü" demişti! 30 yıl sonrası için tablo vahim
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.