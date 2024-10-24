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Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı

Sivas'ta Trafik Kazası: 1 Ölü, 1 Yaralı
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Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ın Altınyayla ilçesinde 2 aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken 1 kişide yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas'ın Altınyayla İlçesi'ne bağlı Deliilyas Beldesi civarında meydana geldi. Kazada Rahmi Çelik idaresindeki 50 ED 837 plakalı otomobil Altınyayla istikametine seyir halindeyken, aynı istikamette giden E.Ç. idaresindeki 58 HK 021 plakalı Volkswagen marka otomobil ile çarpıştı. Vatandaşların kazayı bildirmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobilde bulunan karı-koca olduğu öğrenilen F.Ç. yaralanırken, sürücü Rahmi Çelik yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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