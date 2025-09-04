Sivas'ta Takla Atan Araçta Sürücü Yaralandı

Sivas'ın Suçatı mevkiisinde meydana gelen kazada takta atan aracın sürücüsü yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza Sivas'ın Gürün ilçesinde yaşandı. Kazada, Malatya istikametinden Kayseri istikametine seyir halinde olan S.A. yönetimindeki 58 ABL 221 otomobil, Suçatı mevkiine geldiği sırada sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü S.A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralıya ilk müdahale 112 acil servis ekipleri tarafından olay yerinde yapıldı. Gürün Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - SİVAS