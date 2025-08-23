Sivas'ta Takla Atan Araçta 5 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde yoldan çıkıp takla atan araçta bulunan 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Sivas'ın Suşehri ilçesinde D-100 karayolu üzerinde meydana geldi. Kazada, F.T (30) sevk ve idaresindeki 34 LP 0584 plakalı otomobil, Akçaağıl köyü geçişinde direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Sürücü F.T ile aynı araçta bulunan M.T (59), S.D (28), Z.D (47) ve F.D (15) yaralandı. Yaralılar, Suşehri Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS