Sivas'ta Suç Aydınlatma Oranı Yüzde 97'ye Ulaştı

Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, tüm suçlar genelinde olayların aydınlatma oranının yüzde 97'ye ulaştığını söyledi.

Sivas Valiliği, şehrin güvenliği ve kamu düzeninin sağlanması adına bilgilendirme toplantısı düzenledi. Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başkanlığında gerçekleştirilen ekim ayı bilgilendirme toplantısına, İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ve İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Adem Taşkın katıldı. 2024 yılının ilk 10 ayında Sivas'ta yaşanan asayiş olaylarını değerlendiren Vali Yılmaz Şimşek, son 10 ay içerisinde; yaklaşık 13 bin 500 olay gerçekleştiğini, bu olayların bin 122'sinin mal varlığına, 4 bin 788'nin ise kişilere karşı işlenen suçlar olduğunu ifade etti.

Uyuşturucu ile mücadelede 10 şahıs tutuklandı

Tüm asayiş suçlarında aydınlatılma oranının yüzde 97 olduğunu dile getiren Vali Şimşek, "İlimizde uyuşturucu ile mücadelemizin de amansız bir şekilde devam ettiğini vurgulamak istiyorum. Bu çalışmalar sonucunda son 10 ayda jandarma ve emniyet teşkilatımızın başarılı operasyonları ile 8 bin 799 gram uyuşturucu madde, 34 bin 739 adet sentetik ecza ele geçirilmiştir. 11 Ekim ve 21 Ekim tarihlerinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen operasyonda 75 bin 744 kullanımlık kağıda emdirilmiş uyuşturucu madde ele geçirilmiş olup toplam 10 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Uyuşturucu ile mücadelede en önemli konulardan biri de şüphesiz bilgilendirme. Bu anlamda hem gençlerimizi, ailelerimizi ve öğretmenlerimizi bilgilendiriyoruz. Bu kapsamda son on ayda yaklaşık 40 bin kişiye bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdiğimizi belirtmek isterim" dedi.

6 kilogram kaçak altın ele geçirildi

Altı kilogram kaçak altının ele geçirildiğini ifade eden Vali Şimşek, "Bu olayların tamamı kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelede ekiplerimizce aydınlatılmıştır. Son 10 ayda kaçakçılık alanında güvenlik güçlerimizin operasyonlarıyla; bin 916 kilogram tütün, 694 adet elektronik sigara, 34 bin 340 paket sigara, 544 bin 800 adet makaron, 5 bin 571 litre petrol, 202 adet tarihi eser, 6 kilogram kaçak altın ve 45 bin 350 kilogram sahte gübre ele geçirilmiştir. Ekim ayı içerisinde güvenlik güçlerimizce gerçekleştirilen başarılı operasyonlarda piyasa fiyatı 1 milyon TL'nin üzerinde olan kaçak telefon ve çeşitli telefon ekipmanlarının yakalandığını ve olaya ilişkin 2 şahsa da gerekli işlemlerin yapıldığını belirmek istiyorum. Yine ekim ayı içerisinde sahte alkol yapımına yönelik yapılan başarılı operasyonlarda 215 litre sahte alkol ve çeşitli malzemelere el konulmuş ve 1 şahıs tutuklanmıştır" diye konuştu.

4 bin 22 kişi adalete teslim edildi

Göçmen kaçakçılığı hakkında da bilgi veren Vali Şimşek, "Güvenlik güçlerimizin özverili çalışmaları ile son 10 ayda 53 olayda 130 kaçak mülteci yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerle mücadelemiz de aralıksız devam edecektir. Failleri arama-yakalama faaliyetlerini son derece önemsiyoruz. Suçluların rahatça dışarıda dolaştığı bir yerde toplumsal huzurdan da elbette bahsedemeyiz. Bu nedenle emniyet ve jandarma güçlerimiz halkımızın huzuru için 7/24 sahada çalışmalarını sürdürmektedir. 10 ay içerisinde 816'sı hapis, 3 bin 206'sı ifade olmak üzere toplam 4 bin 22 kişiyi adalete teslim etmiş bulunuyoruz. Bu vesileyle yakalama sayılarımızda geçen senenin aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 32'lik bir artış olduğunu vurgulamak isterim" şeklinde konuştu. - SİVAS