Üye Girişi
Haberler
Ülkesini muhaliflere bırakıp Rusya'ya kaçan Esad'dan ilk açıklama
Rusya'ya kaçan Esad, günler sonra suskunluğunu bozdu
Beşar Esad, adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Adım adım Putin'e nasıl sığındığını anlattı
Asgari ücret için kritik toplantı sona erdi
Asgari ücrette 2. toplantı sona erdi! İşte ilk açıklama
SGK'ya borcu olan 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı
SGK borçları nedeniyle 6 belediyeye haciz işlemi başlatıldı

Sivas'ta Sobadan Yangın Çıkarak Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Sobadan Yangın Çıkarak Yaşlı Kadın Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Hafik ilçesinde sobadan eteği tutuşan 80 yaşındaki Meryem Işgın, yangın nedeniyle hayatını kaybetti. Olayın ardından cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Sivas'ta sobadan eteği tutuşup yanarak hayatını kaybeden yaşlı kadının cenazesi yakınlarına teslim edildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Hafik ilçesi Yeniköy köyünde meydana geldi. İddialara göre, Meryem Işgın soba yakmak isterken eteği tutuştu. Alzheimer hastası olduğu öğrenilen yaşlı kadının çığlıkları üzerine eve gelen köylüler su dökerek kadını kurtarmaya çalıştı ancak başarılı olamadı. 112 Acil Çağrı merkezine haber verilmesinin arından olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde yaşlı kadın hayatını kaybettiği belirlendi. Yaşlı kadının cenazesi, otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Morgdan alınan Işgın'ın cansız bedeni yakınlarına teslim edildi.

"Durumu görünce su döktüm"

Köy Muhtarı Hasan Yaralı, "Yanında bakıcısı vardı. Bakıcısı sabah yanından ayrıldıktan sonra bu olay meydana gelmiş. Sobayı yakmak isterken eteği tutuşmuş. Bağırtı sesi duydum hemen kalktım gittim. Durumu görünce su döktüm ve hemen 112 ekiplerini aradım. Olay yerine hemen jandarma ve sağlık ekipleri geldi" şeklinde konuştu. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
img

Dev maça saatler kala yıldız futbolcuyu sildi
img

Türkiye ile ilgili "HTŞ" iddialarına yanıtı net oldu
img

Real Madrid'e geri dönüyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
AK Parti Sözcüsü Çelik: Suriye'de tarihin doğru tarafında durduk
Türkiye ile ilgili "HTŞ" iddialarına yanıtı net oldu
Yarışmacının ismi Kim Milyoner Olmak İster'e damga vurdu
Yarışmacının ismi Milyoner'e damga vurdu
Ünlü oyuncu Uğur Aslan ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
Ünlü oyuncu ve eşi, market market dolaşıp borç kapatıyor
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
İbrahim Kalın'ın giydiği ayakkabının fiyatı gündemde
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti: Kaçınılmaz hale gelecek
Esad'la ilgili sessizliğini bozan Bahçeli bir tehlikeyi işaret etti
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı
Kocasını evine aldığı en yakın arkadaşı ile yakaladı

Son Dakika Haberleri

ASAT Antalya su kesintisi! Alanya, Manavgat, Konyaaltı 16-17 Aralık Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İZSU İzmir su kesintisi! 16-17 Aralık Selçuk, Ödemiş, Konak su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? İstanbul İSKİ su kesintisi! 16-17 Aralık Fatih, Bayrampaşa, Esenler su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Çıkış Yok filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Çıkış Yok filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 16-17 Aralık Meram, Ereğli, Akşehir su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Pazartesi günü hangi diziler var? 16 Aralık Pazartesi TV'de bu akşamki diziler Mert Hakan Yandaş küfür etti mi, ceza alacak mı VİDEO (Fenerbahçe Başakşehir)? Mustafa Koç sağlık durumu ne? Ağrı Valisi Mustafa Koç hasta mı? 17 Aralık 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Akrep, Kova, İkizler burcu yorumu! 17 Aralık AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları Kısmetse Olur Zeyd Gümüştutan öldü mü? Zeyd öldürüldü mü? Asgari Ücret Tespit Komisyonu 3. toplantı ne zaman, SON TOPLANTI ne zaman?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.