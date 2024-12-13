Sivas'ta Polise Saldıran Şahıs Tutuklandı

Sivas'ta kavga ihbarına giden polise saldıran şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, dün Koyulhisar ilçesinde meydana geldi. Kavga olduğu ihbarı üzerinde olay yerine sevk edilen polis memurları, yaralanan şahsı ambulansa bindirmek istedi. Taşkınlık çıkararak görevi başındaki polislere mukavemet gösteren G.Ü., darp girişiminde bulundu. Polis ekiplerince gözaltına alınan G.Ü., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Konuya ilişkin Sivas İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Koyulhisar İlçe Emniyet Amirliği ekiplerimizce, 12.12.2024 günü gelen kavga ihbarı üzerine gidilen olay yerinde üst kısmı çıplak halde bulunan bir şahıs görülmüş, cama yumruk atması suretiyle elinin kesik olduğu beyanından anlaşılan G.Ü. isimli şahsı hastaneye götürmek üzere gelen ambulansa binmesi gerektiği söylendiğinde taşkınlık çıkarıp sinkaflı konuşmalar yaparak görevli polis memurunu darp etme girişiminde bulunmuştur. Olaya karışan G.Ü., K.G. ve S.M.D. isimli şahıslar gözaltına alınarak 'Görevi Yaptırmamak için Direnme ve Görevli Memura Darp' suçundan ilçe adli makamlarına sevk edilmiş, G.Ü. isimli şahıs tutuklanıp Şebinkarahisar Ceza İnfaz Kurumuna teslim edilmiştir. Vatandaşlarımızın huzur ve güvenliğinin sağlanması için yürütmekte olduğumuz çalışmalar aralıksız olarak sürdürülecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadelerine yer verildi. - SİVAS