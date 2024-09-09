Sivas'ta Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi otoparkında park halindeki bir otomobilde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı. Yangın sonucunda otomobil kullanılamaz hale geldi.
Sivas'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın korkuttu. Alev topuna dönen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi otoparkında meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS