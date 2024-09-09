Sivas'ta Park Halindeki Otomobil Alev Topuna Döndü

Sivas'ta park halindeki bir otomobilde çıkan yangın korkuttu. Alev topuna dönen otomobil yanarak kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi otoparkında meydana geldi. Park halindeki otomobilin motor kısmında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyürken, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince söndürülen otomobil kullanılamaz hale geldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. - SİVAS