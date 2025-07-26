Sivas'ta Otoyolda Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum-Amasya Otoyolu'nda meydana geldi. Iğdır-İstanbul seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi mevkiinde otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaya, kaza yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS