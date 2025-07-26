Sivas'ta Otoyolda Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Otoyolda Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otoyoldan karşıya geçmeye çalışan bir yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza yerinde ölen kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yaya, yolcu otobüsünün çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre kaza, Erzurum-Amasya Otoyolu'nda meydana geldi. Iğdır-İstanbul seferini yapan özel bir firmaya ait yolcu otobüsü, Sivas'ın Koyulhisar ilçesi mevkiinde otoyoldan karşıya geçmeye çalışan yayaya çarptı. Çarpmanın etkisiyle kimliği henüz belirlenemeyen kadın yaya, kaza yerinde hayatını kaybederken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin

Karpuzdaki büyük tehlike: Bunu yapmadan sakın yemeyin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Aziz Yıldırım Hamdi Akın'a fena patladı: Otur sen lan

Aziz Yıldırım'ın çıldırdığı anlar: Otur sen lan
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.