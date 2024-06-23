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Sivas'ta otomobil kazası: 3 kişi yaralandı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde meydana gelen otomobil kazasında 3 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Sivas'ta İmranlı ilçesinde otomobilin yoldan çıkması sonucu meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan kara yolu İmranlı ilçesi Kevenli mevkisinde meydana geldi. İ.D. (64) idaresindeki 06 HBS 35 plakalı Ford marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve İmranlı Arama Kurtarma (İMAYKUT) ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken kaza ile ilgili inceleme başlattı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İnceleme İmranlı Sivas Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

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