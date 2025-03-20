Sivas'ta Otobüs Kazası: 6 Yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde 2 yolcu otobüsünün çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Kazada otobüsün bariyere saplanmasıyla sürücü ölümden döndü.

Edinilen bilgilere göre kaza, D-100 kara yolunda meydana geldi. S.D. idaresindeki Tokat Seyahat firmasına ait 60 BD 910 plakalı Mercedes marka otobüs ile İ.K. idaresindeki Doğu Kars firmasına ait 44 PU 999 plakalı Mercedes marka otobüs, Suşehri ilçe sınırları içerisinde çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücülerden S.D. ile 44 PU 999 plakalı otobüste bulunan yolcular A.A., H.Y., T.A., E.A. ve A.A. yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Suşehri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS