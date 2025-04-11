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Sivas'ta Nişan Merasimine Giden Ailenin Otomobili Şarampole Uçtu: 3 Yaralı

Sivas'ta Nişan Merasimine Giden Ailenin Otomobili Şarampole Uçtu: 3 Yaralı
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Sivas'ın Hafik ilçesinde nişan merasimine giden bir ailenin otomobili, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole uçtu. Kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Sivas'ta nişan merasimine giden ailenin içerisinde bulunduğu otomobilin şarampole uçtuğu kazada 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu Hafik ilçesi Emre köyü yakınlarında meydana geldi. Aydın'dan Ağrı'ya nişan merasimi için gittiği öğrenilen C.G. idaresindeki 09 L 6549 plakalı Mercedes marka otomobil direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole uçtu. Kazada sürücü C.G. hafif yaralanırken araçta bulunan D.A. ve M.A ağır yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbarla olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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