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Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 1 Yaralı

Sivas'ta Müstakil Evde Yangın: 1 Yaralı
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Sivas'ın Kangal ilçesindeki Çetinkaya köyünde bir müstakil evde çıkan yangında 1 kişi hafif yaralandı. İtfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi ve yangın kontrol altına alındı.

Sivas'ta müstakil ev çıkan yangında küle dönerken, 1 kişi hafif şekilde yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde M.Y. isimli şahsa ait müstakil evde yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Kangal ve Ulaş ilçelerinden itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerini beklerken köy halkının müdahale ettiği yangında evde bulunan Z.H. ve 5 çocuğu dışarı çıkartıldı.

1 kişinin hafif şekilde yaralandığı yangın itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürülürken, ev kullanılamaz hale geldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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