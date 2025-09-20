Sivas'ta Motosiklet ve Otomobil Çarpıştı, Sürücü Ağır Yaralandı

Sivas'ta motosikletle otomobilin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sultanşehir Bulvarı üzerinde gerçekleşti. B.T.Ş. idaresindeki 58 AGY 688 plakalı motosiklet, Sivas'tan Ankara istikametine gitmekteyken Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi yol ayrımından kavşağa giren Y.G. idaresindeki 07 BFL 439 plakalı Volkswagen marka otomobille çarpıştı. Kazada savrulan motosiklet sürücüsü ağır yaralandı. Yaralı sürücü, ambulansla Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS