Sivas'ta Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Tarım İşçileri Defnedildi

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 tarım işçisi memleketleri Şanlıurfa'da defnedildi.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs, dün sabah saatlerinde Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada Zeliha Yılmaz, Hatice Yılmaz, Abdullah Yılmaz ve İbrahim Erol hayatını kaybederken 4'ü ağır 18 kişi ise yaralandı.

Harran'da defnedildiler

Kazada hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri yapılan işlemlerin ardından memleketleri Şanlıurfa'nın Harran ilçesine gönderildi. İlçe merkezindeki Hayati Harran-i Mezarlığına götürülen cenazeleri, büyük bir kalabalık karşıladı. Hayati Harran-i Hazretlerinin türbesinin yanında bulunan camide kılınan cenaze namazına ilçe protokolü, vatandaşlar ve ölenlerin yakınları katıldı.

Namazın ardından cenazeler gözyaşları ve dualarla defnedildi. - ŞANLIURFA