Sivas'ta Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Tarım İşçileri Defnedildi

Sivas'ta Minibüs Kazasında Hayatını Kaybeden Tarım İşçileri Defnedildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Suşehri ilçesinde meydana gelen minibüs kazasında hayatını kaybeden 4 tarım işçisi, memleketleri Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla defnedildi. Kazada toplam 4'ü ağır 18 kişi yaralandı.

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüsün uçuruma yuvarlanması sonucu hayatını kaybeden 4 tarım işçisi memleketleri Şanlıurfa'da defnedildi.

Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamak için yola çıkan tarım işçilerini taşıyan minibüs, dün sabah saatlerinde Geminbeli Geçidi Şarköy mevkisinde kontrolden çıkarak uçuruma yuvarlandı. Kazada Zeliha Yılmaz, Hatice Yılmaz, Abdullah Yılmaz ve İbrahim Erol hayatını kaybederken 4'ü ağır 18 kişi ise yaralandı.

Harran'da defnedildiler

Kazada hayatını kaybeden 4 işçinin cenazeleri yapılan işlemlerin ardından memleketleri Şanlıurfa'nın Harran ilçesine gönderildi. İlçe merkezindeki Hayati Harran-i Mezarlığına götürülen cenazeleri, büyük bir kalabalık karşıladı. Hayati Harran-i Hazretlerinin türbesinin yanında bulunan camide kılınan cenaze namazına ilçe protokolü, vatandaşlar ve ölenlerin yakınları katıldı.

Namazın ardından cenazeler gözyaşları ve dualarla defnedildi. - ŞANLIURFA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı

18 ili kapsayan genel af anketi: Çıkan sonuç şaşırttı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
UEFA Kerem'e izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak

UEFA izin vermeyecek! Formayı giydiği an yıkım yaşanacak
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.