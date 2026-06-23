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Kontrolden çıkan otomobil savrulup duvara çarptı

Kontrolden çıkan otomobil savrulup duvara çarptı
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Sivas'ta sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, seyir halindeki 5 aracı teğet geçtikten sonra yön levhası ve ağaca çarpıp savruldu, ardından bir bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada yaralanan olmadı.

Sivas'ta kontrolden çıkan otomobil, seyir halindeki 5 aracı teğet geçtikten sonra yön levhası ve ağaca çarparak savruldu. Otomobil, bahçe duvarına çarparak durabildi.

Kaza, Eğriköprü Mahallesi Yüksel Yancı Caddesi'nde meydana geldi. Trafik kazasında faciadan dönüldü. Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil, seyir halindeki 5 aracı teğet geçtikten sonra yol kenarına savruldu. Savrulan otomobil, yol kenarındaki yön levhasına ve ağaca çarptı. Çarpmanın etkisiyle havalanan araç bir süre ilerledikten sonra yere düştü. Savrulmaya devam eden otomobil, bir bahçenin duvarına çarparak durabildi. Olayla yaralanan olmadı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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