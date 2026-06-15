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Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan adam kene nedeniyle hayatını kaybetti

Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan adam kene nedeniyle hayatını kaybetti
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Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde hayvancılıkla uğraşan Lokman Sönmez, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Bu yıl kene nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Sivas'ta hayvancılıkla uğraşan bir kişi, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Çaylı köyünde, evli ve 3 çocuk babası Lokman Sönmez (52), bir süre önce rahatsızlandı. İlçe hastanesine başvuran Sönmez, Sivas'a sevk edildi. Hayvancılıkla uğraşan ve KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan adam, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Lokman Sönmez'in cenazesi, defnedilmek üzere köyüne gönderildi.

Bu yıl kene nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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