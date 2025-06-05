Sivas'ta Kene Isırması Sonucu Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti

Sivas'ta Kene Isırması Sonucu Bir Kişi Daha Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, hayatını kaybetti. Kentte kene ısırması nedeniyle ölenlerin sayısı 5'e ulaştı.

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle tedavi gören 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kentte kene ısırması sonucu ölenlerin sayısı 5'e yükseldi.

Edinilen bilgilere göre, olay, Sivas'ın Koyulhisar ilçesine bağlı Karaçam köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen 80 yaşındaki Mahmut Ağcabal, yaklaşık 10 gün önce koltuk altına yapışan keneyi çıkarttıktan sonrası rahatsızlandı. Yakınları tarafından Koyulhisar Devlet Hastanesi'ne götürülen Ağcabal, burada yapılan ilk müdahalenin ardından durumu ağırlaşınca Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Hastanede tedavi gören Ağcabal, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağcabal'ın cenazesi hastane morguna kaldırılırken, Kurban Bayramı'nın ikinci günü memleketi Karaçam köyünde defnedileceği öğrenildi. Kent genelinde bu yıl kene ısırması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Bakan Işıkhan: 600 bin kamu işçisi için ilk teklifimizi bayramdan sonra vereceğiz

600 bin kişiye müjdeli haber! Bakan Işıkhan zam için tarih verdi
Bakan Yerlikaya: Artık önüne gelen motokurye olamayacak, önce lisansını alacak

Yerlikaya ilk kez açıkladı! Artık önüne gelen bu mesleği yapamayacak
Naci Görür: Ege'deki deprem KAF'ın kuzey kolunda, İstanbul'u tetikleyebilir

Ege depremi sonrası Görür'den korkutan açıklama! Bir kenti işaret etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ege Denizi'nde 4.6 büyüklüğünde deprem

Bir korkutan deprem de Ege'de! Çevre iller beşik gibi sallandı
Akın Gürlek'le ilgili sözleri nedeniyle Özgür Özel'e soruşturma

Mitingdeki sözleri başına iş açtı! Özgür Özel'e soruşturma
Pelin Akil'den ayrılık açıklaması! Dokuz senelik evlilik bitiyor

Aylardır boşanacakları konuşuluyordu! Son sözünü söyledi
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Hande Erçel arkadaşlarıyla mavi turda

Güzel oyuncu yaz sezonunu arkadaşlarıyla teknede açtı
Süleyman Soylu hacca gitti

Süleyman Soylu hacca gitti! Kutsal mekandan ilk görüntü
Türkiye'nin en zengin kadınları arasında olan İpek Kıraç evlilik kararı aldı

Türkiye'nin en zengin kadını evleniyor! Gönlünü bir DJ'e kaptırdı
Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor

Hemşireliği bırakıp oto tamircisi oldu: Yılda 440 bin dolar kazanıyor
Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor

Maaş ödemelerinde önemli değişiklik! 1 Temmuz'da yürürlüğe giriyor
John Obi Mikel'den ilginç yorum: Osimhen'i Arabistan'da görmek utanç verici

Eski dünya yıldızı Osimhen'e seslendi: Oraya gitmen utanç verici
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.