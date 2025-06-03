Sivas'ta Kaybolan 9 Büyükbaş Hayvan AFAD Tarafından Bulundu

Sivas'ta kaybolan 9 büyükbaş hayvan, AFAD ekibi tarafından havadan yapılan tarama sonucu bulundu.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas merkeze bağlı Hanlı köyünde meydana geldi. Köyde yaşayan vatandaşlar, 112 Acil Sağlık Merkezi'ni arayarak kırsal alanda 9 adet büyükbaş hayvanın kaybolduğunu bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Sivas AFAD Dron Arama Kurtarma Ekibi sevk edildi. Ekip, kırsal alanda gerçekleştirdiği havadan tarama çalışmaları neticesinde kısa sürede hayvanların yerini tespit etti. Kaybolan hayvanlar sahibine teslim edilirken, köy sakinleri AFAD ekibine teşekkür etti. - SİVAS