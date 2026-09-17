Sivas’ta kaybolan 11 aylık bebeğin Diyarbakır’daki evi görüntülendi

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Sivas'ın Divriği ilçesinde kaybolan 11 aylık Büşra bebeğin Diyarbakır'ın Çermik ilçesindeki evi görüntülenirken, camların kırık olması dikkat çekti.

Çermik ilçesi kırsal Aynalı Mahallesi Taşkesen Küme Evleri'nde yaşayan ailenin evleri, dronla görüntülendi. Küme evlerinde kalanların çoğunluğu akraba olduğu öğrenildi. Büşra'nın büyüdüğü evin ise camlarının kırık olduğu dikkat çekti. Camların çocuklar tarafından kırıldığı, ailenin ise ilkbahar ayında hayvancılıkla uğraştıkları için Sivas'ın Divriği ilçesindeki Göndüren köyü İncedere Yaylası'na gittiği öğrenildi.

Ailenin Diyarbakır'a dönmelerine bir gün kala 11 aylık bebekleri Büşra kayboldu. 5 çocuk annesi E.B. (27), 10 Eylül'de bebeği Büşra'yı yaşadıkları çadırda bulamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi, ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

Soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen anne E.B. ile baba Y.B., "çocuk altsoyu kasten öldürme" suçundan tutuklanmıştı. Akrabaları olan 4 şüpheli ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme ve suçluyu kayırma" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı