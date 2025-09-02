Haberler

Vahşice katledilen kardeşlerin "10 yıl sonra izlemek için" çektikleri video yürekleri dağladı

Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri video yürekleri dağladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunan Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin "10 yıl sonra izlemek için" çektikleri video ort4aya çıktı. Umutcan tarafından kaydedilen ve "10 yıl sonra görüşmek üzere" ifadesini kullandığı video izleyenlerin yüreğini dağladı.

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'ta yer alan bir apartmanda 6 Mayıs tarihinde kan donduran bir olay yaşandı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri Ayşegül Şimşek tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı tespit edilirken polis ekipleri 25 saatlik kamera kaydı incelemesinin sonucunda cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez'i (34) Ankara'da yakaladı.

Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri videosu yürekleri dağladı

KARDEŞLERİN KATİLİ TUTUKLANDI

Sönmez, savcılık ifadesinde katledilen çocukların babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için anne Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti. Çocukları kendisinin öldürmediğini ileri süren Hüseyin Sönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in ise 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri videosu yürekleri dağladı

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede sanık Hüseyin Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARDEŞLERİN VİDEOSU YÜREKLERİ DAĞLADI

Türkiye'yi yasa boğan olaydan yaklaşık 5 ay sonra Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin videosu ortaya çıktı. Umutcan Şimşek'in 10 yıl sonra izlemek üzere kaydettiği videoda annelerinin yanı sıra Melisa Şimşek'te yer aldı.

Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri videosu yürekleri dağladı

"10 YIL SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Sosyal medyada paylaşılan ve Umutcan Şimşek'in "10 yıl sonra görüşmek üzere" sözleriyle kaydettiği video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu

Trabzonspor, yeni Uğurcan'ını buldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Diego Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay

Takımdan yollanan Carlos'un Fenerbahçe'ye verdiği yanıt olay
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.