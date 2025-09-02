Vahşice katledilen kardeşlerin '10 yıl sonra izlemek için' çektikleri video yürekleri dağladı

Sivas'ta Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'ta yer alan bir apartmanda 6 Mayıs tarihinde kan donduran bir olay yaşandı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) kardeşler, anneleri Ayşegül Şimşek tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulundu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı tespit edilirken polis ekipleri 25 saatlik kamera kaydı incelemesinin sonucunda cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez'i (34) Ankara'da yakaladı.

KARDEŞLERİN KATİLİ TUTUKLANDI

Sönmez, savcılık ifadesinde katledilen çocukların babası Uğur Şimşek'e 5 yıl önce verdiği 500 bin liralık borcu tahsil etmek için anne Ayşegül Şimşek ile görüşmek üzere kente geldiğini iddia etti. Çocukları kendisinin öldürmediğini ileri süren Hüseyin Sönmez çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öldürülen kardeşlerin babaları Uğur Şimşek'in ise 5 yıldır kayıp olduğu ve en son Ankara'da görüştüğü kişinin Hüseyin Sönmez olduğu belirlendi.

2 KEZ AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

İddianamede sanık Hüseyin Sönmez hakkında Melisa Şimşek'e karşı "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek nitelikle kasten adam öldürme", Umutcan Şimşek'e karşı da "tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek öldürme" suçlarından iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi.

KARDEŞLERİN VİDEOSU YÜREKLERİ DAĞLADI

Türkiye'yi yasa boğan olaydan yaklaşık 5 ay sonra Umutcan ve Melisa Şimşek kardeşlerin videosu ortaya çıktı. Umutcan Şimşek'in 10 yıl sonra izlemek üzere kaydettiği videoda annelerinin yanı sıra Melisa Şimşek'te yer aldı.

"10 YIL SONRA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Sosyal medyada paylaşılan ve Umutcan Şimşek'in "10 yıl sonra görüşmek üzere" sözleriyle kaydettiği video, izleyenlerin yüreğini sızlattı.