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Sivas'ta Kardeşlerin Cinayet Zanlısı Ankara'da Yakalandı

Sivas'ta Kardeşlerin Cinayet Zanlısı Ankara'da Yakalandı
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Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 yaşındaki Umutcan ve 16 yaşındaki milli sporcu Melisa Şimşek’in cinayet zanlısı, Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yürütülen titiz takip sonucu Ankara'da yakalanarak Sivas'a getirildi.

Sivas'ta boğazları kesilerek öldürülen 22 ve 16 yaşındaki iki kardeşin cinayet zanlısı Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin titiz takibi sonucu Ankara'da yakalandıktan sonra getirildiği Sivas'ta sağlık kontrolünden geçirildi.

Olay, geçtiğimiz gün gece yarısı Kılavuz Mahallesi 55. Sokak'taki bir apartmanda yaşanmıştı. Umutcan (22) ve milli sporcu Melisa Şimşek (16) adlı kardeşler, anneleri tarafından evde boğazları kesilerek öldürülmüş olarak bulunmuştu. Melisa Şimşek'in öldürülmeden önce ellerinin bağlandığı belirlenmişti. Olayın ardından polis ekipleri, katil ya da katil zanlılarının bulunması için geniş çaplı çalışma başlatmıştı.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü tarafından titizlikle yürütülen takip sonucu cinayet zanlısı Hüseyin Sönmez (34) Ankara'da yakalandı. Gece yarısı Sivas'a ulaştırılan Sönmez ilk olarak Sivas Numune Hastanesi'ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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