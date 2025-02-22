Sivas'ta Karbonmonoksit Gazından Zehirlenme Olayı: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Sivas'ta karbonmonoksit gazından zehirlenen bir kişi ölürken hayati tehlikesi bulunan bir kişinin de tedavisi sürüyor.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas'ın Gürün ilçesi Karadoruk köyünde yaşandı. Sobadan çıkarttıkları kovayı, bulundukları odada su dökerek söndürmeye çalışan iki kardeş, komşular tarafından baygın olarak bulundu. Kovadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri düşünülen iki kardeş ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Halil İbrahim Haliloğlu (53) burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan M.İ. Haliloğlu (44) ise Sivas'a sevk edildi. M.İ. Haliloğlu'nun tedavisi sürüyor. - SİVAS