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Sivas'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı

Sivas'ta Kar Yağışı Ulaşımı Aksattı
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Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk, ulaşımda aksamalara neden oldu. Sivas-Gürün karayolu kapandı ve 80 binek otomobil, 4 otobüs ve 6 tır yolda mahsur kaldı. Ekiplerin çalışmaları ile yol kısa sürede açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı.

Sivas'ta etkili olan kar yağışı ve dondurucu soğuk ulaşımda aksamalara neden oldu.

Sivas'ta bir süredir etkili olan kar yağışı geçtiğimiz gece tipiye dönüştü. Sivas- Gürün karayolu ulaşıma kapandı. 80 binek otomobil, 4 otobüs ve 6 tır yolda mahsur kaldı. Karayolları ve Gürün İlçesi Özel İdaresi ekiplerinin çalışmaları ile yol kısa sürede araç ulaşımına açılarak mahsur kalan araçlar kurtarıldı. - SİVAS

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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