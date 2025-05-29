Sivas'ta ilkokul öğrencisinin şüpheli ölümü

Sivas'ta ilkokul öğrencisinin şüpheli ölümü
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ta 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi, henüz belirlenemeyen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Sivas'ta 11 yaşındaki ilkokul öğrencisi, henüz belirlenemeyen bir rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre olay, Sivas'ın Zara ilçesinde meydana geldi. Zara Şehit Teğmen Hacı Bayram Elmas Yatılı Bölge İlkokulu 4. sınıf öğrencisi 11 yaşındaki Tunahan Şahin, yaklaşık 15 gün boyunca kusma, ishal, ateş ve kas ağrısı şikayetleri ile ailesi tarafından Sivas'taki çeşitli hastanelere götürülerek tedavi altına alındı. Evinde yeniden fenalaşan Şahin, ambulansla hastaneye kaldırılmak üzereyken hayatını kaybetti. Küçük Şahin'in cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, Zara Mehmet Akif Ersoy Camii'nde cenaze namazı kılındı. Namazın ardından küçük çocuk, Ahmet Başyurt Mahallesi'ndeki Zara Merkez Kabristanı'nda toprağa verildi. Olayla ilgili incelemenin ise sürdüğü öğrenildi. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Galatasaray'da Yunus Akgün ile 4 yıllık imza

Galatasaray 4 yıllık imzayı attırdı
DEM Partili Çiçek Otlu'nun translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı

DEM Partili vekilin translarla ilgili talebi büyük tartışma yarattı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna

Mertens'e sürpriz talip: Futbolu bırakma, 1 sezon bizimle oyna
Büyük gün geldi çattı! Cristiano Ronaldo resmen açıklanıyor

Büyük gün geldi çattı! Ronaldo resmen açıklanıyor
DEM Parti, Sırrı Süreyya Önder'in koltuğuna oturacak ismi belirledi

Koltuğuna oturacak isim belli oldu
Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz

Fenerbahçe'nin milli yıldızları resti çekti! Mourinho varsa biz yokuz
Kanun teklifi Komisyon'dan geçti! Trafik cezaları artırılıyor

Teklif Komisyon'dan geçti! Trafikte bunu yapanlar asıl şimdi yandı
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.