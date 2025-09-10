Haberler

Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi, 4 Yaralı

Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi, 4 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas-Erzincan karayolu Seyfebeli geçişinde, M.Ö. idaresindeki hafif ticari araç kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ve araçtaki 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastanelere kaldırıldı.

Sivas'ta kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli geçinde meydana geldi. Trafikte seyreden M.Ö. idaresindeki 07 FEK 24 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.Ö. ile araçtaki F.Ö., Z.K. ve Z.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol

Dünya Kupası Elemeleri'nde tarihi skor! Tam 12 gol
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evde korkunç manzara! Kadın ile 5 yaşındaki kızının çürümüş cesetleri bulundu

Kadın ile küçük kızının çürümüş cesetleri bulundu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.