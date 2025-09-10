Sivas'ta Hafif Ticari Araç Devrildi, 4 Yaralı

Sivas'ta kontrolden çıkarak devrilen hafif ticari araçtaki 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas- Erzincan karayolu Seyfebeli geçinde meydana geldi. Trafikte seyreden M.Ö. idaresindeki 07 FEK 24 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yoldan çıkarak devrildi. Kazada sürücü M.Ö. ile araçtaki F.Ö., Z.K. ve Z.K. yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS