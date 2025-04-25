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Sivas'ta Hafif Kaza: Bir Yaralı

Sivas'ta Hafif Kaza: Bir Yaralı
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Sivas'ta iki aracın karıştığı hafif kazada bir kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Sivas'ta iki aracın karıştığı hafif kazada bir kişinin yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, kaza, Sivas'ta Mehmet Paşa Mahallesi İbnisina Caddesi üzerinde meydana geldi. H.K. idaresindeki 55 AOT 07 plakalı Volkswagen marka otomobil ile kavşaktan çıkmakta olan 66 LS 684 plakalı H.M.P idaresindeki Tofaş marka otomobil çarpıştı. Kazada Tofaş'ta bulunan G.P. isimli yolcu yaralandı. Şehir içerisinde meydana gelen hafif kazada bir kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına da yansıdı. - SİVAS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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