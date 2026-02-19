Haberler

Teravih namazına giderken otomobilin çarptığı kadın hayatını kaybetti, gelini yaralandı

Sivas'ta teravih namazı için yola çıkan gelin ve kaynanasına bir otomobil çarptı. Kaynana olay yerinde hayatını kaybederken, gelin ağır yaralandı.

Sivas'ta teravih namazı için yolun karşısına geçmeye çalışan gelin ve kaynanaya otomobil çarptı. Kaynana olay yerinde öldü, gelin ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Dört Eylül Mahallesi Dört Eylül Caddesi üzerinde yaşandı. Teravih namazı için Ali Muhtar Camisi'ne giderken yolun karşısına geçmek isteyen N.A. ve gelini Z.A'ya, F.B. idaresindeki 41 HG 416 plakalı Chevrolet marka otomobil çarptı. N.A. olay yerinde hayatını kaybederken, gelini Z.A. ise ağır yaralı olarak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Otomobil sürücüsünün hızlı olduğu ileri sürüldü. Sürücü, polis ekipleri tarafından gözetim altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - SİVAS

